Какая буква пропущена ужас...ным
Разное
Какая буква пропущена ужас...ным
Ответ(ы):
Гость:
Ужасным - ужасы.Это проверочное. Нельзя проверять словом ужастик,т.к. это сокращённое слово.
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