какая часть речи? ОЧЕНЬ, ЧТО, ПОЭТОМУ, ЕЩЁ, ЭТОТ. СРОЧНО

Русский язык
какая часть речи? ОЧЕНЬ, ЧТО, ПОЭТОМУ, ЕЩЁ, ЭТОТ. СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какая часть речи? ОЧЕНЬ, ЧТО, ПОЭТОМУ, ЕЩЁ, ЭТОТ.   помоему наречие ,но я неуверена:DD
Гость:
Очень- наречие, этот- указательное местоимение, ещё-Это частица. ,
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