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Какая четверть,если a=(П/2;П)
Какая четверть,если a=(П/2;П)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2 четверть ( от 90 градусов до 180) смотри по окружности
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