Какая дата выхода в бой танка Mk. 5 (Mark 5 - Марка 5) "самец"?

Какая дата выхода в бой танка Mk. 5 (Mark 5 - Марка 5) "самец"?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
на сто процентов не уверена, но кажется 10 сентября 1919 г.
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