Какая дробь больше 1/6 или 1/3

Какая дробь больше 1/6 или 1/3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1/3 больше. Если разрезать пирог на 6 частей и взять 1 часть и другой пирог разрезать на 3 части и взять 1 часть, то у второго, конечно, будет больше.
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