какая это часть речи цветы сорваны, платье длино, поступь величественна, движения заучены, событие описано,трава зелена,награда заслужена,лицо румяно,дом заброшен,даль тумана,дело сделано,ставни затворены,пропасть бездонна
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какая это часть речи цветы сорваны, платье длино, поступь величественна, движения заучены, событие описано,трава зелена,награда заслужена,лицо румяно,дом заброшен,даль тумана,дело сделано,ставни затворены,пропасть бездонна
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Гость:
Это- краткие причастия, так как пишутся с одной н
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