Какая фигура называется ломаной
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Какая фигура называется ломаной
Ответ(ы):
Гость:
Геометрическая фигура, состоящая из отрезков, последовательно соединенных своими концами.
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