Какая форма правления более прогрессивна и почему?
Разное
Какая форма правления более прогрессивна и почему?
Ответ(ы):
Гость:
Несмотря на то, что республика считается более прогрессивной формой правления, спор между ней и монархией не завершен и по сей день. В последние годы процесс «республиканизации» замедлился, а монархические государства не спешат расставаться со своими традициями и институтами. Таким образом, видно, что четкой границы между плохой и хорошей формами правления в современном мире не существует. Монархия и республика являются перспективными формами правления, но лишь при условии стабильного экономического развития и наличия высокой гражданской культуры в обществе. Основной спор: монархия или республика — это реальность и перспектива еще не завершен. Будущий водораздел будет заключаться не в способе передачи власти и принципе разделения властей, а в критерии гарантированности государственной власти достижения процветания и благосостояния в обществе.
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