Какая из перечисленных стран является президентской республикой?: Россия, Франция, Германия, Великобритания. Я думаю это либо Россия, либо Франция. В обеих формально есть парл амент, но судя по информации, которую я н...
Какая из перечисленных стран является президентской республикой?: Россия, Франция, Германия, Великобритания. Я думаю это либо Россия, либо Франция. В обеих формально есть парл амент, но судя по информации, которую я нашел, там все же ближе к президентской.
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Ответил Гость:
Российская федерация, Россия