Какая из перечисленых стран относится ко 2 типу воспроизводства населения? А) Россия Б) Индия В) США Г) Болгария

В странах первого типа воспроизводства демографическая политика направлена на увеличение рождаемости и естественного прироста (страны Западной Европы, Россия и др.) ; в странах второго типа воспроизводства – на сокращение рождаемости и естественного прироста (Индия, Китай и др.) .