какая общая орфограмма есть в словах Коробок и Дубок.проверочные слова?Что общего есть в том как они образованны?покажи письменно
какая общая орфограмма есть в словах Коробок и Дубок.проверочные слова?Что общего есть в том как они образованны?покажи письменно
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Общая орфограмма-уменьшительно ласкательный суффикс ок Образование : Дуб ( корень ) + ок ( суффикс ) Короб ( корень ) + ок ( суффикс ) Проверочные слова : Короб,коробка Слово дубок нету смысла проверять,там все понятно