Какая оценка будет из оценок 2,4,4,5? волнуюсь просто.
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Какая оценка будет из оценок 2,4,4,5? волнуюсь просто.
Ответ(ы):
Гость:
Спорная между 3 и 4, 2+4+5+4=15:4=не делится
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