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какая основная причина движения айсбергов в океане
какая основная причина движения айсбергов в океане
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Находящиеся в айсберге пузырьки воздуха, а также из-за того, что лед легче воды айсберг имеет хорошую плавучесть.
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