Какая особенность строения, связанная с выполняемыми функциями, отличает первичную полость тела от кишечной полости?

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Какая особенность строения, связанная с выполняемыми функциями, отличает первичную полость тела от кишечной полости?
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