Какая пара к слове закрывать и какая приставка?????????
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Какая пара к слове закрывать и какая приставка?????????
Ответ(ы):
Гость:
Есть. приставка за-. закрыть однокоренные-накрывать, крыть, крыша
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