Какая пища добытая Робинзоном на острове показалась самым дивным лакомством?

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Какая пища добытая Робинзоном на острове показалась самым дивным лакомством?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Свежеиспеченный хлеб.................................
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