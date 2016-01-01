Какая площадь у России в Гектарах ?

Какая площадь у России в Гектарах ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Общая площадь России на 2016 г. составляет 17 125 191 км=1 712 519 100 га (т.к. 1 км = 100 га)
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