Какая пословица подходит к сказке "Серебряное копытце"

Какая пословица подходит к сказке "Серебряное копытце"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Без труда не вынешь рыбку из пруда. Дело и учит, и мучит, и кормит. Добрый конец - всему делу венец
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