какая река начинается в горах Урала?! Днепр Кубань Чёрный Иртыш Рейн Белая

какая река начинается в горах Урала?! Днепр Кубань Чёрный Иртыш Рейн Белая

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Белая
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