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Какая река протекает под эфелевой башней
Какая река протекает под эфелевой башней
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Это река Сена!!!!!!!!!
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