 «Какая счастливая перемена произошла бы во всей жизни людской, если бы люди перестали одурманивать и отравлять себя водкой, вином, табаком, опиумом»,— писал Л. В. Толстой. Попытайся конкретизировать слова великого писателя. Чт...

География
 «Какая счастливая перемена произошла бы во всей жизни людской, если бы люди перестали одурманивать и отравлять себя водкой, вином, табаком, опиумом»,— писал Л. В. Толстой. Попытайся конкретизировать слова великого писателя. Что и как изменилось бы к лучшему, если бы исчезли эти пагубные пристрастия. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди были здоровее. Увеличилось бы число рабочих, а значит и доход поднялся бы.
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