Какая система управления существовала в Древнем Риме? Можно ли считать её демократией? Свой ответ обоснуйте.

В Древнем Риме государственная власть во времена Республики была разделена между магистратами, сенатом и комициями (народным собранием). Магистраты (государственные чиновники) выбирались на комициях и имели право вносить законопроекты в сенат, а также осуществляли текущую деятельностью Должности исполнялись безвозмездно. Сенат рассматривал законопроекты, ему принадлежало высшее руководство военными делами, внешней политикой, финансами и государственным имуществом, надзор за религиозными культами, право объявлять чрезвычайное положение и т.д. Сенат утверждал законы и результаты выборов, контролировал деятельность магистратов. Таким образом, сенат фактически осуществлял руководство государством. Первоначально в Сенате заседали только патриции, затем доступ получили и плебеи. О комициях смотрите в комментариях ниже. Полноценной демократией данную систему назвать нельзя, так как существовал имущественный ценз при голосовании, имущественный ценз для занятия определенных должностей и для получения места в сенате. Кроме того, народное собрание имело право либо утвердить, либо отклонить законопроект, но не рассматривать. К тому же государственные должности были безвозмездны, что закрывало доступ к ним необеспеченных слоев населения.