Какая закономерность: бинокль, зонт, ремень, фотоаппарат, шляпа

Какая закономерность: бинокль, зонт, ремень, фотоаппарат, шляпа

Ответ(ы):

Ответил Гость:
С линзой и сделоное из ткати
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