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Какая закономерность: бинокль, зонт, ремень, фотоаппарат, шляпа
Какая закономерность: бинокль, зонт, ремень, фотоаппарат, шляпа
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С линзой и сделоное из ткати
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