Какие 5 четных чисел сложить чтобы получилось 32

Какие 5 четных чисел сложить чтобы получилось 32

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Числа могут повторятся ? Если да : 6+4+10+ 8+ 4
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