Какие 5 функций выполняет плазматическая мембрана?
Разное
Какие 5 функций выполняет плазматическая мембрана?
Ответ(ы):
Гость:
Я только знаю, что она содержит в себе все внутренние органоиды, отделяют клетку от других клеток, производит защиту
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
На рисунке дан ромб ABCD, угол ABC равен 140 градусов. По данным рисунка найдите углы треугольника BOC.
Разное
Фонвизин "Недоросль. В чем автор в этом произведении уступает традиционному классицизму? Приведите примеры.