Какие 5 функций выполняет плазматическая мембрана?

Разное
Какие 5 функций выполняет плазматическая мембрана?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я только знаю, что она содержит в себе все внутренние органоиды, отделяют клетку от других клеток, производит защиту
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