Какие биологические признаки вида Homo sapiens вы знаете?

Человек разумный (лат. Homo sapiens) вид рода Людиbиз семейства гоминид в отряде приматов. В конце верхнего палеолита, около 40 тысяч лет назад, его ареал уже охватывает практически всю Землю. От современных человекообразных, помимо ряда анатомических особенностей, отличается значительной степенью развития материальной и нематериальной культуры (включая изготовление и использование орудий труда), способностью к членораздельной речи и развитому абстрактному мышлению. Человек как биологический вид является предметом исследования физической антропологии.