Какие были достижения наших соотечественников в послевоенные годы? (Окружающий мир)

Александр Антонович Хапсалис (17 октября 1957, Талгар, Алма-атинская область, Казахская ССР, СССР) — советский футболист. Выступал на позициях — нападающий, левый полузащитник и защитник. Мастер спорта СССР международного класса(1980). Родился и до 16 лет жил в селе Талгар в 20 км от Алма-Аты, куда его родителей в 1949 году выслали из Одесской области.