какие бывают чередования гласных в корне? помогите! завтра к.р. по этой теме!!!

Выбор гласной в корне в зависимости от согласной лаг — лож излагать — изложение, возлагать — возложение раст (ращ) — рос подрастать — подросли, приращение — приросли Слова-исключения: Ростов, Ростислав, росток, ростовщик, но отрасль. скак — скоч прискакать — подскочил, обскакал — проскочил Слова-исключения: скачок, скачу. Выбор гласной зависит от ударения гар — гор (без ударение о, под ударением а) загар — загорать, гарь — горелка зар — зор (без ударения а, под ударением о или а) заря — зори, зарница — зорька Слово-исключение: зоревать. клан — клон (без ударения о, под ударением о или а) приклонить — кланяться, склонение — поклон Выбор гласной зависит от наличия суффикса -а- бира — бер убирать — уберу, собирать — соберу дира — дер выдирать — выдернуть, раздирать — раздеру пира — пер запирать — запереть, упираться — упереться тира — тер вытирать — вытерли, затирать — затереть мира — мер умирать — умереть, замирать — замереть блиста — блест блистать — блестеть, заблистать — заблестеть стила — стел подстилать — подстелить, перестилать — перестелить жига — жег (жечь) выжигать — выжегший, прижигать — прижечь чита — чет вычитать — вычесть, подсчитать — подсчёт каса — косн прикасаться — прикоснуться, касательная —коснётся Выбор гласной зависит от значения слова равн — ровн равн в словах со значением "равный", "одинаковый" уравнение, поравняться, наравне ровн в словах со значением "ровный", "прямой", "гладкий" выровнять, заровнять, разровнять мак — мок мак в словах со значением "погружать в жидкость" макать хлеб в мёд, обмакнуть кисть в краску мок в словах со значением "пропускать жидкость" вымокнуть под дождём, замочить бельё К корням с чередованием также относятся корни ча — чин, мя — мин, жа — жим, ня —ним, кля — клин. Буква и в них пишется, если после корня находится суффикс -а-. В корнях плав — плов всегда пишется плав:плавить, плавать, поплавок, выплавка. Корень плов пишется в словах-исключениях: пловец, пловчиха, пловцы. В корнях твар — твор всегда пишется твор:творить, творец, творение. Корень твар пишется в словах-исключениях: тварь и утварь.