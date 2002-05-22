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Какие бывают пословицы
Какие бывают пословицы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
русские народные и современные
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