Какие цели преследовал Корнилов? Почему его выступление было оценено как мятеж?Пожалуйста, помогите. Нужно дать ответы на эти вопросы ради 4 в четверти(а не 3) даю на это 50 Б АЛЛОВ Воззвание: Вынужденный выступ...

Разное

Какие цели преследовал Корнилов? Почему его выступление было оценено как мятеж?Пожалуйста, помогите. Нужно дать ответы на эти вопросы ради 4 в четверти(а не 3) даю на это 50 Б АЛЛОВ Воззвание: Вынужденный выступить открыто – я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большинства советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на рижском побережье, убивает армию и потрясает страну внутри. Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей Родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в Бога – в храмы, молите Господа Бога об явлении величайшего чуда спасения родимой земли. Я, генерал Корнилов, - сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и клянусь довести народ – путем победы над врагом до Учредительного Собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад новой государственной жизни.

Автор: Гость