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Какие ценности объединяют людей?
Какие ценности объединяют людей?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Любовь дружба взаимопонимание
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Найдите x в пропорциях 15:2,5=0,8x:2/3 45:36=3x:1 1/5 5:3=5 1/2 : 3,3x 0,41/0,6x-2,5=12,3/15 Помогите пожалуйста.
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