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какие части тела птиц являются рычагами
какие части тела птиц являются рычагами
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ну вроде ноги и крылья
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