Какие человеческие качества ты считаешь наиболее важными для дружбы;доброта; уме??ие прощать обиды; умение выслушать; желание делать подарки, делится вещами: умение заступиться за друга , разделить радость или горе ?

Обществознание
Какие человеческие качества ты считаешь наиболее важными для дружбы;доброта; уме??ие прощать обиды; умение выслушать; желание делать подарки, делится вещами: умение заступиться за друга , разделить радость или горе ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Умение выслушивать, умение заступиться за друга
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тюлень 4 раза погружался под лед за пищей.первое погружение заняло 19 мин,второе 34 мин,еще два по 17 мин,сколько минут тюлень пробыл под водой?
Ответить
Литература
План до твіра пісня про правду ?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение х^5 = 32
Ответить
Физика
Выполнить 1 номер! быстро подалуйсто
Ответить
Геометрия
СРОЧНО помогите с фото
Ответить