Какие человеческие качества ты считаешь наиболее важными для дружбы;доброта; уме??ие прощать обиды; умение выслушать; желание делать подарки, делится вещами: умение заступиться за друга , разделить радость или горе ?
Обществознание
Какие человеческие качества ты считаешь наиболее важными для дружбы;доброта; уме??ие прощать обиды; умение выслушать; желание делать подарки, делится вещами: умение заступиться за друга , разделить радость или горе ?
Ответ(ы):
Гость:
Умение выслушивать, умение заступиться за друга
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Геометрия