Какие человеческие качества ты считаешь наиболее важными для дружбы;доброта; уме??ие прощать обиды; умение выслушать; желание делать подарки, делится вещами: умение заступиться за друга , разделить радость или горе ?

Обществознание

Какие человеческие качества ты считаешь наиболее важными для дружбы;доброта; уме??ие прощать обиды; умение выслушать; желание делать подарки, делится вещами: умение заступиться за друга , разделить радость или горе ?

Автор: Гость