Какие черты абсолютизма в истории нового время

Какие черты абсолютизма в истории нового время

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Абсолютизм это форма правления при которой верховная власть неограниченно принадлежит одному лицу и передаётся по наследству.
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