Какие черты характера формируются у человека во мнемя 1)учебы 2)общения 3)труда 4)игры. По 5 примеров. Заранее спасибо

Учеба и труд формируют ответственность, дисциплинированность, выдержку, усидчивость и т.д. неусидчивость мешает учиться, необязательность лень и т.д.развивают личность в целом не дают приевратиться в ничтожество и деградировать в обратную сторону эволюции. развивают память, усидчивость. стремление к чему- либо. позволяют ставить перед собой определённые цели и добиваться их