Какие черты характера свойственны богатырям?Как братья относятся к царевне и поч??му?(Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях)
Литература
Какие черты характера свойственны богатырям?Как братья относятся к царевне и поч??му?(Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они заботились о ней,любили ее и ценили.Богатыри были очень вежливыми и заботливыми
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