Какие черты житийной литературы (житийного канона) нашли отражения в повести о Пе??ре и Февронии Муромских?
Литература
Какие черты житийной литературы (житийного канона) нашли отражения в повести о Пе??ре и Февронии Муромских?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Посмертное чудо 2) Автор приуменьшает себя, для того что бы тем самым подчеркнуть значимость святых
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