Какие чувства молодого царя сумел выразить актёр В словах Петра обращаюсь к политику

Какие чувства молодого царя сумел выразить актёр В словах Петра обращаюсь к политику

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Какой рассказ? ничего не поняла
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