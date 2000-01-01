Какие чувства вызвало у вас стихотворение няне?
Разное
Какие чувства вызвало у вас стихотворение няне?
Ответ(ы):
Гость:
Тёплые,семейные.чувства доверия
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