Какие чувства вызывает у тебя ситуация в которой оказалась Дюймовочку

Какие чувства вызывает у тебя ситуация в которой оказалась Дюймовочку

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Волнение ,тревога ,жалость
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