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Какие цифры можно записать вместо *, чтобы вычисление оказались верными?
Какие цифры можно записать вместо *, чтобы вычисление оказались верными?
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