Какие действия и в какой последовательности нужно выполнить, чтобы разобрать пре??ложение по членам предложения?: Первый снег всегда поражает своей белизной. 30 баллов
Русский язык
Какие действия и в какой последовательности нужно выполнить, чтобы разобрать пре??ложение по членам предложения?: Первый снег всегда поражает своей белизной. 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых надо найти подлежащее и сказуемое в твоём случаи это снег и поражает. Далее нужно найти дополнение это белизной ,ну и последнее прилагательное это первый.
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