Какие действия необходимо выполнить, чтобы определить тип подчинительной связи в словосочетании? Запишите последовательность действий для определения типа связи в словосочетан ии.
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Какие действия необходимо выполнить, чтобы определить тип подчинительной связи в словосочетании? Запишите последовательность действий для определения типа связи в словосочетан ии.
Ответ(ы):
Гость:
1. Поставить вопрос от одного слова к другому, найти главное слово. 2. Если оба слова стоят в одном роде,числе и,главное, ПАДЕЖЕ - это СОГЛАСОВАНИЕ. 3. Если главное слово требует какого-то падежа от зависимого- управление. 4. НЕИЗМЕНЯЕМОЕ зависимое слово (деепричастие, наречие, н.ф. глагола, форма простой сравнительной степени) ПРИМЫКАЕТ. 5. Нужно помнить: нераспространенное предложение - не словосочетание. [Я иду.] 6. Однородные члены -не словосочетание. 7 Причастный или деепричастный оборот -не словосочетание.
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