Какие действия предпринял Гай Юлий Цезарь, став диктатором рима. Объясните, почему.

По возвращении в Рим Юлий Цезарь празднует пышный триумф, устраивает грандиозные зрелища, игры и угощения народа, награждает воинов. Он провозглашается диктатором на 10-летний срок, а вскоре получает титулы «императора» и «отца отечества» . Цезарь проводит законы о римском гражданстве, об управлении в городах, о сокращении хлебных раздач в Риме, а также закон против роскоши. Он осуществляет реформу календаря, который получает его имя (читайте историю календаря в описании месяца Январь). После последней победы над помпеянцами при Мунде (в Испании, 45 до н. э. ) Юлию Цезарю стали оказывать неумеренные почести. Статуи его воздвигались в храмах и среди изображений царей. Он носил красные царские сапоги, красное царское облачение, имел право сидеть на позолоченном кресле, имел большую почетную охрану. В честь него был назван месяц июль, список его почестей был записан золотыми буквами на серебряных колоннах. Цезарь самовластно назначал и отрешал от власти должностных лиц.