Какие достижение индийской кушьтуры были восприняты другими народами . Помогите ??ожалуйста .Срочно надо .

Гость: Гость:

Древнее индийское искусство неразрывно связано с тремя крупными религиями — индуизмом, буддизмом и джайнизмом.Культура Индии не только вобрала в себядостижения других культур, но и сама внесла не меньший вклад в мировуюкультуру. Вся Юго-Восточная Азиявосприняла большую часть своей культурыиз Индии. В этом регионе сложились могущественные державы с великимикультурами, оставившие такие замечательные памятники своего величия, как буддийская ступа Боро-бодур на Яве или шиваитские храмы Ангкора в Камбодже.