Какие достижение индийской кушьтуры были восприняты другими народами . Помогите ??ожалуйста .Срочно надо .
История
Какие достижение индийской кушьтуры были восприняты другими народами . Помогите ??ожалуйста .Срочно надо .
Ответ(ы):
Гость:
Древнее индийское искусство неразрывно связано с тремя крупными религиями — индуизмом, буддизмом и джайнизмом.Культура Индии не только вобрала в себядостижения других культур, но и сама внесла не меньший вклад в мировуюкультуру. Вся Юго-Восточная Азиявосприняла большую часть своей культурыиз Индии. В этом регионе сложились могущественные державы с великимикультурами, оставившие такие замечательные памятники своего величия, как буддийская ступа Боро-бодур на Яве или шиваитские храмы Ангкора в Камбодже.
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