Какие два высказывания в произведении пушкина «я памятник себе возвдвиг...» проти??оречат друг другу??? Ребят, помогите, пожалуйста, срочно надо

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У цій поезії Пушкін прагнув зазирнути у майбутнє, і побачити як ставитимуться до його творчості майбутні покоління. Певна річ , він не прагнув зробити собі пам*ятник, це є у переносному значенні, він прагне з своєї поезії зробити матеріал щоб "покласти собі пам*ятник", тобто він правне жити не на мармуровому пам*ятнику , а у своїх віршах, які будуть надихати нащадків