Какие элементы есть у многоугольника

Разное
Какие элементы есть у многоугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У многоугольника есть углы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Різниця в місцевому часі між Києвом і Львовом
Ответить
Разное
Какие из ниже перечисленных веществ не являются полимерами? 1.Инсулин 2.Целлюлоза 3.Холестерин 4.РНК 5.Гемоглобин 6.Хитин
Ответить
Разное
Написать заметку в школьную газету на тему ребята бросим всей силой на учёбу до окончания четверти осталось 9 дней
Ответить
Разное
When were these Russian writers born? Write the dates in words Александр Пушкин, Лев Толстой,Михаил Лермонтов,Антон Чехов,Иван Крылов,Иван Тургенев...
Ответить
Разное
С каким артиклем будет слово Ahning на немецком
Ответить
Разное
Согласны ли вы с мнением, что источник нашей мудрости -наш опыт ?
Ответить
Разное
Какую часть дециметра состовляют6 см3 см9 мм4 мм
Ответить
Разное
Составить из слов предложения 1)Are ,the ,believed ,to all the time , British ,talk ,about ,weather, the. 2)Said ,to ,the ,English ,not spend ,mone...
Ответить
Разное
Отцу столько лет Сколько сыну и дочери вместе сын в двое старше сестры и на 20 лет моложе отца Сколько лет каждому
Ответить
Разное
Почему Иран оказался лёгкой добычей арабов? 6 класс
Ответить