Какие элементы есть у многоугольника
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Какие элементы есть у многоугольника
Ответ(ы):
Гость:
У многоугольника есть углы
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