Какие элементы подготовки туриста-лыжника вы считаете наиболее важными и почему? В чем состоят особенности снаряжения туриста-лыжника?

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Какие элементы подготовки туриста-лыжника вы считаете наиболее важными и почему? В чем состоят особенности снаряжения туриста-лыжника?

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