Какие ещё события Новейшего времени тебе известны? Запиши одно из них в пустую строчку:"Холодная война" и войны за независимость в странах Востока; Возникновение ООН; Вторая мировая война; Первая мировая войн...

Какие ещё события Новейшего времени тебе известны? Запиши одно из них в пустую строчку:"Холодная война" и войны за независимость в странах Востока; Возникновение ООН; Вторая мировая война; Первая мировая война; ______________________; Налажено сотрудничество между США и Россией.