Какие ещё события новейшего времени тебе известны напиши одно из них в пустую рам??у соедини его стрелкой с предыдущими и последующими событиями

География
Какие ещё события новейшего времени тебе известны напиши одно из них в пустую рам??у соедини его стрелкой с предыдущими и последующими событиями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 первая мировая война 2) вторая мировая война 3) возникновение ООН 4) "Холодная война" 5) налажено сотрудничество между США и Россией. В пустую можно вписать - 1 полет человека в космос Ю. Гагарин и 1 высадка человека на Луну США. Стрелка будет от 4 до заполненной клетки и от не до 5
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